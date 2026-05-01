Una zanzara disturba Papa Leone durante la messa | la reazione diventa virale su tutto il web

Durante una messa, una zanzara ha infastidito il Papa, attirando l’attenzione dei presenti e catturando l’attenzione sui social media. Il breve episodio, ripreso da alcuni testimoni con i telefoni, è diventato rapidamente virale online, generando numerosi commenti e condivisioni. Nessuna persona è stata coinvolta in incidenti o comportamenti particolari, ma il semplice fastidio del Papa ha suscitato curiosità e discussioni tra gli utenti di internet.

A volte bastano pochi secondi per trasformare un momento ordinario in un fenomeno globale. È quello che è accaduto a Papa Leone XIV durante la messa conclusiva del suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale, quando le telecamere internazionali hanno immortalato un gesto tanto semplice quanto inaspettato: il Pontefice che schiaccia una zanzara sui suoi paramenti sacri bianchi. Il video, diffuso rapidamente su X e altre piattaforme social, ha generato decine di migliaia di visualizzazioni e una valanga di commenti, trasformando un episodio apparentemente banale in un piccolo caso mediatico che ha fatto il giro del mondo. Le immagini mostrano Papa Leone durante la cerimonia di saluto organizzata dalle autorità locali, mentre viene importunato da un insetto particolarmente insistente.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Una zanzara disturba Papa Leone durante la messa: la reazione diventa virale su tutto il web Notizie correlate Papa Leone schiaccia una zanzara durante la cerimonia: il video diventa viraleUn momento apparentemente banale si è trasformato in un piccolo fenomeno virale sui social di tutto il mondo. Papa Leone XIV uccide una zanzara in diretta tv durante la messa in Guinea Equatoriale, il gesto è viraleIl video di Papa Leone XIV che schiaccia una zanzara durante il suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale è diventato virale sui social. Panoramica sull’argomento Papa Leone XIV uccide una zanzara in diretta tv durante la messa in Guinea Equatoriale, il gesto è viraleIl gesto del Papa che schiaccia una zanzara durante il suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale è diventato virale ... virgilio.it Papa Leone XIV e la zanzara durante la messa, il video diventa viraleUn viaggio apostolico iniziato il 13 aprile che lo ha visto fermarsi in Algeria, Camerun, Angola e infine in Guinea. tg.la7.it