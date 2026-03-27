Bosnia Italia la reazione di Dimarco diventa virale | il VIDEO inchioda il laterale dell’Inter

Dopo la vittoria ai rigori contro il Galles, un video che mostra la reazione di Dimarco, difensore dell’Inter, è diventato molto condiviso sui social. L’immagine cattura il momento in cui il calciatore reagisce alla conclusione della partita, attirando l’attenzione di numerosi utenti online. La clip è stata diffusa rapidamente, facendo discutere tra gli appassionati di calcio.

di Alberto Petrosilli Bosnia Italia, la reazione di Dimarco dopo la vittoria di Dzeko e compagni ai rigori contro il Galles diventa virale: il video social. L’ Italia di Gennaro Gattuso ha scoperto il nome dell’ultimo ostacolo sulla strada per il Mondiale 2026: sarà la Bosnia-Erzegovina di Sergej Barbarez. Dopo aver superato l’Irlanda del Nord a Bergamo, gli Azzurri attendevano l’esito della sfida di Cardiff, dove i bosniaci hanno piegato il Galles ai calci di rigore (4-2) dopo l’1-1 dei 120 minuti regolamentari. Un successo firmato dal giovane Alajbegovic, ma propiziato dal solito, intramontabile Edin Dzeko, ex colonna dell’ Inter oggi alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

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