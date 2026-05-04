A Ponte Felcino, si svolge una storia che esplora il confine tra sentimenti e realtà. Un bacio inaspettato mette in crisi la vita di uno studente, portandolo a confrontarsi con un senso di smarrimento. La narrazione si concentra su un protagonista senza nome che si trova a vivere momenti di confusione e tensione, in un percorso che rivela il labirinto delle emozioni e della vita quotidiana.

? Cosa scoprirai Come può un bacio improvviso distruggere la vita di uno studente?. Chi è il protagonista senza nome che affronta questo smarrimento?. Perché le difficoltà economiche influenzano così tanto i sentimenti umani?. Quali conseguenze inaspettate scaturiscono da quell'attrazione notturna nel locale?.? In Breve Presentazione di Andrea Roselletti con Anna Martellotti venerdì 15 maggio ore 18.30. Incontro presso la biblioteca popolare di Ponte Felcino. Dialogo focalizzato sulle tematiche del libro In punta di piedi con gli anfibi. Analisi del legame tra precarietà economica e gestione dei sentimenti personali. Venerdì 15 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roselletti a Ponte Felcino: il labirinto dei sentimenti e della vita

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