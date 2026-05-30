Un pilota ha conquistato la pole position all’ultimo secondo, recuperando uno svantaggio di 0,014 secondi. Durante la sessione di qualifiche, i commissari hanno cancellato 14 tempi, senza spiegare i motivi. La decisione ha influenzato il risultato finale, permettendo al pilota di ottenere la prima posizione. La sessione si è conclusa con questa sorpresa, lasciando incertezza sulle ragioni di tali cancellazioni e sul modo in cui il pilota è riuscito a rientrare in testa.

? Punti chiave Come ha fatto Munoz a recuperare lo 0,014 di vantaggio?. Perché i commissari hanno cancellato ben 14 tempi durante la sessione?. Chi dovrà scontare la penalità in griglia per il contatto a Zandvoort?. Come influirà la zona di Pouhon sulla gestione delle gomme domani?.? In Breve Nakamura-Berta supera Al Dhaheri e Yuki Sano con 0,014 secondi di distacco.. Commissari cancellano 14 tempi per violazioni ai limiti di pista zona Pouhon.. Maschio sconta penalità di 5 posizioni dopo il contatto con Kai Daryanani.. Reno Francot e Gabriel Gomez completano la top 5 dopo la sessione.. Alexandre Munoz conquista la pole position della Formula Regional Europe a Spa-Francorchamps negli ultimi secondi della sessione di qualifica, superando Kean Nakamura-Berta per soli 0,014 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spa, colpo di scena di Munoz: pole position all’ultimo secondo

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