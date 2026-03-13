Russell in pole position nella Sprint del Gp di Cina Antonelli secondo

Nella Sprint del Gran Premio di Cina, George Russell sulla Mercedes è partito dalla prima posizione, mentre il pilota della stessa scuderia si è classificato secondo. La gara si è svolta a Shanghai, nel secondo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 2026. La corsa ha visto i due piloti occupare i primi due posti in griglia di partenza e terminare in queste posizioni.

SHANGHAI (CINA) - George Russell su Mercedes in pole position nella Sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. È di 1'31"520 il tempo del pilota britannico, che precede di 0"289 il compagno di squadra Kimi Antonelli, che ha rischiato una penalità per impeding su Lando Norris per poi vedersi ufficializzata la piazza d'onore. "Da Melbourne abbiamo lavorato solo sul cercare di scattare meglio dalla linea di partenza. In Australia la gara è stata molto confusa nei primi giri, vedremo domani", il commento di Russell. In seconda fila c'è proprio Norris (McLaren), terzo a 0"621, poi Lewis Hamilton (Ferrari), quarto a 0"641.