Gp di Barcellona di MotoGp Acosta conquista la pole position Mordidelli secondo

A Barcellona, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di MotoGP, Pedro Acosta ha ottenuto la pole position con il tempo di 1:38. Nei minuti di prove ufficiali, lo spagnolo della KTM ha superato gli altri piloti, conquistando la prima posizione in griglia. Al secondo posto si è classificato un pilota italiano, che ha completato il turno con un tempo leggermente superiore. Le sessioni di qualifiche si sono svolte nella giornata di sabato 16 maggio, con condizioni meteorologiche normali.

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