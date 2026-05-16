Gp di Barcellona di MotoGp Acosta conquista la pole position Mordidelli secondo
A Barcellona, nel corso delle qualifiche del Gran Premio di MotoGP, Pedro Acosta ha ottenuto la pole position con il tempo di 1:38. Nei minuti di prove ufficiali, lo spagnolo della KTM ha superato gli altri piloti, conquistando la prima posizione in griglia. Al secondo posto si è classificato un pilota italiano, che ha completato il turno con un tempo leggermente superiore. Le sessioni di qualifiche si sono svolte nella giornata di sabato 16 maggio, con condizioni meteorologiche normali.
Barcellona, 16 maggio 2026 – Pedro Acosta si prende la pole position a Barcellona. Oggi, sabato 16 maggio, lo spagnolo della Ktm ha fermato il cronometro sull’1:38.068 davanti all’azzurro Morbidelli, arrivato dal Q1, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio. Soltanto nono Martin, dodicesimo Bezzecchi (scivolato a fine Q2). Bagnaia, fuori nel Q1, scatterà dalla tredicesima piazza. Alle 15, la gara sprint assegnerà i primi punti del weekend catalano. Gp Barcellona, griglia di partenza – Ecco la griglia di partenza del Gp di Barcellona:. Pedro Acosta (KTM). Franco Morbidelli (Ducati). Alex Marquez (Ducati). Raul Fernandez (Aprilia). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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