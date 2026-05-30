Spa Abbi Pulling domina sotto la pioggia | trionfo netto in GB3

Notizia in breve

Sotto la pioggia, Abbi Pulling ha mantenuto il controllo dell’auto e ha guidato con precisione, nonostante le condizioni difficili. La pilota ha ottimizzato il carico aerodinamico, adattando le impostazioni della vettura per migliorare l’aderenza sul bagnato. La strategia tecnica adottata ha incluso modifiche alla distribuzione del peso e alla gestione della trazione, consentendole di dominare il settore centrale della pista e di conquistare una vittoria netta.