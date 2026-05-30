Spa Abbi Pulling domina sotto la pioggia | trionfo netto in GB3
Sotto la pioggia, Abbi Pulling ha mantenuto il controllo dell’auto e ha guidato con precisione, nonostante le condizioni difficili. La pilota ha ottimizzato il carico aerodinamico, adattando le impostazioni della vettura per migliorare l’aderenza sul bagnato. La strategia tecnica adottata ha incluso modifiche alla distribuzione del peso e alla gestione della trazione, consentendole di dominare il settore centrale della pista e di conquistare una vittoria netta.
? Punti chiave Come ha gestito Abbi Pulling il carico aerodinamico sotto la pioggia?. Quale strategia tecnica ha permesso alla pilota di dominare il settore centrale?. Perché questa vittoria segna un punto di svolta per il racing femminile?. Come cambieranno le dinamiche del campionato GB3 dopo questo trionfo?.? In Breve Gara riprogrammata cinque ore dopo a causa delle piogge a Spa-Francorchamps.. Pilota del team Rodin compensa le diverse configurazioni di carico aerodinamico.. Riscatto professionale dopo le difficoltà tecniche vissute precedentemente a Silverstone.. Traguardo storico per la campionessa 2024 di F1 Academy in categoria maschile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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