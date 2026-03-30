Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami battendo in finale il tennista ceco con il punteggio di 6-4, 6-4. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che ha concluso il torneo con una prestazione solida e senza perdere un set in finale. Con questo successo, Sinner si aggiudica anche lo “Sunshine double”, un doppio storico nel circuito.

È un successo che pesa, per il prestigio e per il momento della stagione. Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami con autorità, superando in finale il ceco Jiri Lehecka in due set, 6-4, 6-4. Una partita gestita dall’inizio alla fine, senza veri passaggi a vuoto, che conferma la crescita costante dell’altoatesino e la sua capacità di imporsi anche nei momenti chiave.Il titolo in Florida completa il cosiddetto “Sunshine double”, dopo il trionfo a Indian Wells: un risultato raro nel circuito e ancora più significativo perché ottenuto senza perdere nemmeno un set lungo tutto il percorso. In campo, Sinner costruisce la vittoria con lucidità e continuità. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Sinner domina Miami: trionfo netto e “Sunshine double” storico

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