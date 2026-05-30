Sottopasso è necessaria una soluzione

Il consiglio comunale di Montelupo Fiorentino ha affrontato la questione del sottopasso, evidenziando la necessità di trovare una soluzione. Durante la seduta, sono stati discussi possibili interventi e criticità legate alla struttura. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulla funzionalità dell’area, senza arrivare a decisioni definitive. La richiesta di interventi risale a diverse segnalazioni da parte di cittadini e residenti.

Il consiglio comunale di Montelupo Fiorentino, nella scorsa seduta, ha discusso tra i vari punti un’interrogazione presentata dai consiglieri di Monteluponelcuore, Federico Pavese, Maddalena Pilastri e Cristiano Bigalli, che chiedeva alla giunta Londi di intervenire in merito agli allagamenti che riguarderebbero il sottopasso pedonale tra Le Graziani ed il centro. Un argomento che sembra aver lasciato in dote qualche polemica, con la minoranza di centrodestra che ha fatto sapere di non aver gradito la risposta di chi amministra. "La risposta che ci è stata data non ci ha del tutto convinti: se da una parte si afferma che il problema è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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