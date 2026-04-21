Alessandra sfrattata con una bimba di 3 anni | arriva una soluzione all’ultimo

Alessandra, 39 anni, mamma single, si trova da mesi a fronteggiare un provvedimento di sfratto che ha messo a dura prova la sua quotidianità. La sua bambina di tre anni vive con lei in un alloggio che ora rischia di perdere, creando una situazione di incertezza e preoccupazione. Dopo un lungo periodo di attesa, arriva un’ultima possibilità di trovare una soluzione che possa evitare il trasferimento.

Continua l’odissea abitativa di Alessandra, 39 anni, mamma single con una bambina di tre anni, alle prese da mesi con uno sfratto che ha tenuto con il fiato sospeso lei e la sua famiglia. La vicenda, che si è consumata in via San Carlo 31 a Bologna, è diventata uno dei casi simbolo della crisi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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