Sostenibilità Stefani | Venexus prima piattaforma regionale progetti Esg

Una piattaforma regionale dedicata a progetti ESG è stata presentata oggi. È la prima in Italia e si chiama Venexus. L’obiettivo è facilitare la gestione e lo sviluppo di iniziative sostenibili a livello locale. La piattaforma è stata annunciata da un rappresentante regionale durante un evento a Padova. Nessun dettaglio è stato fornito sui partner o sui criteri di accesso alla piattaforma.

Padova, 30 mag. - (Adnkronos) - "Oggi presentiamo la prima piattaforma regionale in Italia per progetti ESG". Lo ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, a margine della presentazione di Venexus, la nuova piattaforma digitale che mette in relazione enti pubblici, terzo settore e imprese orientate alla sostenibilità. "Vogliamo far sì che i bisogni del territorio possano essere intercettati dalle esigenze di sostenibilità delle imprese – ha spiegato –. Progetti sociali, sanitari e ambientali potranno essere presi in carico da imprese e società benefit. È un modello innovativo, partecipativo e di condivisione che potrà moltiplicare le opportunità per il territorio veneto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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100 GIORNI DI GOVERNO: STEFANI PRESENTA LA PIATTAFORMA 'VENEXUS' | 13/03/2026

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