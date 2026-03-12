La rendicontazione di sostenibilità si trova ad affrontare le sfide di un mondo in evoluzione. Enrico Mei, partner di Grant Thornton, ha spiegato come il pacchetto Omnibus stia modificando le norme per le aziende. La discussione si concentra sulle nuove regole che le imprese devono seguire per rispettare le normative ESG.

La rendicontazione di sostenibilità si scontra con un mondo in mutamento. Enrico Mei, partner di Grant Thornton, ha illustrato come il pacchetto Omnibus stia ridisegnando le regole del gioco per le imprese. La semplificazione normativa non è l’unico fattore in campo: la stabilità geopolitica sta diventando un pilastro fondamentale della nuova logica aziendale. L’intervento è avvenuto durante la quinta edizione di LetExpo, manifestazione dedicata alla logistica e ai trasporti. Il quadro normativo attraversa una fase di profonda trasformazione, spinta dalla volontà delle istituzioni di alleggerire gli oneri burocratici. Due leve principali guidano questo processo: l’aumento delle soglie per l’obbligo di reportistica completa e l’introduzione di principi semplificati disponibili su base volontaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sostenibilità e difesa: la nuova frontiera ESG

