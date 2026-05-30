SOS cuccioli a Trieste | Arcaplanet Valmaura raccoglie cibo umido

Un negozio di animali a Trieste raccoglie cibo umido per i cuccioli di un gattile locale. Sono richiesti alimenti specifici per i piccoli felini, come scatolette e bustine di cibo umido adatto alla loro età. La consegna può avvenire direttamente nel punto vendita di Valmaura, dove è stato installato un apposito contenitore per la raccolta. L’iniziativa mira a sostenere le cure e l’alimentazione dei cuccioli in attesa di adozione.

? Punti chiave Quali prodotti specifici servono per i cuccioli del gattile?. Dove si può consegnare il cibo per aiutare i piccoli?. Perché le crocchette non sono state incluse nella raccolta?. Come si può sostenere la struttura senza recarsi in negozio?.? In Breve Raccolta presso Arcaplanet Valmaura in via Rio Primario 13 dalle ore 9 alle 19.. Necessità urgente di cibo umido per gattini e felini fino a 18 anni.. Richiesta specifica di fermenti lattici tipo Carobin Pet per disturbi digestivi.. Possibilità di donazioni tramite adozioni o sito web del Gattile di Trieste.. Oggi, sabato 30 maggio 2026, il punto vendita Arcaplanet situato nel rione di Valmaura in via Rio Primario 13 apre le porte per una raccolta alimentare urgente a favore del Gattile di Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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