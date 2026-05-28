Cani e gatti in estate come proteggerli dal caldo | acqua cibo umido gelati per pet e uscite sicure i consigli di Arcaplanet

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, si raccomanda di idratare regolarmente cani e gatti con acqua fresca e di offrire cibo umido per mantenerli idratati. Sono consigliati anche piccoli gelati appositamente pensati per gli animali. Per le uscite all’aperto, si suggeriscono orari tranquilli e zone ombreggiate, evitando le ore più calde.

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ARTICOLO IN COLLABORZIONE CON ARCAPLANET Garantire una corretta idratazione è fondamentale per il benessere quotidiano di cani e gatti, soprattutto nei periodi più caldi. L ’acqua sostiene funzioni essenziali come termoregolazione, digestione, attività renale ed equilibrio idro elettrolitico, motivo per cui deve essere sempre fresca e disponibile. Accanto a questo, l’estate richiede una serie di accortezze aggiuntive che aiutano a proteggere i Pet dal caldo e a mantenere un corretto bilancio dei liquidi. In questo scenario, l’alimentazione gioca un ruolo importante: oltre ai cibi secchi, completi e bilanciati, gli alimenti umidi offrono un apporto idrico più elevato e risultano spesso più appetibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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