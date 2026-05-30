? Domande chiave Come faranno i tifosi sorrentini a raggiungere il campo lucano?. Chi gestirà concretamente la logistica e gli accessi allo stadio?. Perché il Sorrento ha dovuto cercare una sede così lontana?. Quali saranno le conseguenze dell'accordo tra le due società?.? In Breve Vincenzo Greco dell'AZ Picerno garantisce supporto logistico e organizzativo per la stagione 20262027.. L'accordo tra club campano e lucano serve a garantire stabilità agonistica al Sorrento.. La gestione coordinata di spogliatoi e tifoserie coinvolgerà la comunità di Picerno.. Il Donato Curcio di Picerno ospiterà le sfide del Sorrento Calcio per la Serie C 20262027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento in Serie C: il Donato Curcio di Picerno ospiterà le gare

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