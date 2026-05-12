Durante il recente incontro tenutosi a Portorose, in Slovenia, la FIS ha presentato una bozza del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2026-2027. La proposta include le date e le località che ospiteranno le gare, con l’Italia tra le nazioni coinvolte. La pianificazione si basa sulle decisioni prese durante il ‘Committee Spring Meeting’, svoltosi nei giorni scorsi.

La FIS, in occasione del ‘Commitee Spring Meeting’ andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia), ha stilato la bozza del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-2027. Questa versione provvisoria dovrà essere poi approvata definitivamente nel Congresso della Federazione Internazionale che si terrà a Belgrado tra il 10 e l’11 giugno. Il circuito maggiore aprirà i battenti in Finlandia sulle nevi di Ruka l’ultimo weekend di novembre, ma le novità principali anche in chiave Italia riguardano il Tour de Ski. L’evento multi-stage approderà infatti per la prima volta a a Les Rousses (in Francia), che ospiterà le prime tre tappe prendendo il posto di Dobbiaco, posticipata a fine gennaio al di fuori del torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2026-2027: la bozza delle date e le gare che ospiterà l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicol Delago vince la Discesa di Tarvisio | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Notizie correlate

Bob, calendario Coppa del Mondo 2026-2027: date e programma. Cortina d’Ampezzo a dicembreLa IBSF, acronimo che indica la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton, ha reso nota la prima versione del calendario della stagione 2026-2027.

Slittino, calendario Coppa del Mondo 2026-2027: date e programma. Cortina d’Ampezzo a febbraioLa FIL, Federazione Internazionale dello Slittino, ha già pubblicato il calendario dell’edizione 2026-27 della Coppa del Mondo.

Argomenti più discussi: Ecco il calendario provvisorio della coppa femminile 2026/27: doppia discesa a Beaver Creek, ben 12 i giganti; Coppa del Mondo 2026/27, c'è la bozza dei calendari: da Sölden a Sun Valley; Calendario Coppa del mondo di sci femminile 2026/2027, debutta Gosau; I calendari provvisori della Coppa del Mondo 2026-2027.

Manca un mese esatto all'Inizio dei Mondiali di calcio in Usa, Messico e Canada. L'11 giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa ed il Sudafrica scenderanno in campo per dare il via ufficiale alla Coppa del Mondo 2026. ? di Sergio G x.com

Costruire profondità nel 9 per la coppa del mondo reddit

Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2026-2027: la bozza delle date e le gare che ospiterà l’ItaliaLa FIS, in occasione del 'Commitee Spring Meeting' andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia), ha stilato la bozza del calendario della ... oasport.it