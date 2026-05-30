Sopravvissuta due volte ai bracconieri e di nuovo mamma con un braccio solo | la storia della gorilla Lenqui
La gorilla Lenqui, sopravvissuta due volte ai bracconieri e a un'amputazione di un braccio, è stata fotografata mentre tiene un nuovo cucciolo al petto nella foresta. La scorsa vita ha visto il suo salvataggio da atti di bracconaggio e la perdita di un arto. Ora, con un solo braccio, è mamma di un cucciolo, che si stringe nel suo abbraccio. La sua storia è stata documentata attraverso immagini nella sua area naturale.
Sopravvissuta ai bracconieri e all’amputazione di un braccio, la gorilla Lenqui è stata fotografata nella foresta mentre tiene stretto al petto un nuovo cucciolo. La sua è una storia incredibile fatta di trappole, mutilazioni, guerra civile, riabilitazione e ritorni inattesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Far parte della storia, senza ricordarlo: la storia di Elizabeth Gladys “Milvina” Dean, l’ultima sopravvissuta del TitanicElizabeth Gladys Dean, conosciuta come Milvina, nacque il 2 febbraio del 1912 a Branscombe, nel Devon.