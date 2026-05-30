Sopravvissuta due volte ai bracconieri e di nuovo mamma con un braccio solo | la storia della gorilla Lenqui

Notizia in breve

La gorilla Lenqui, sopravvissuta due volte ai bracconieri e a un'amputazione di un braccio, è stata fotografata mentre tiene un nuovo cucciolo al petto nella foresta. La scorsa vita ha visto il suo salvataggio da atti di bracconaggio e la perdita di un arto. Ora, con un solo braccio, è mamma di un cucciolo, che si stringe nel suo abbraccio. La sua storia è stata documentata attraverso immagini nella sua area naturale.