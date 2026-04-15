Elizabeth Gladys Dean, conosciuta come Milvina, nacque il 2 febbraio del 1912 a Branscombe, nel Devon. Fu l’ultima sopravvissuta del naufragio del Titanic, avvenuto il 15 aprile 1912 nell’Oceano Atlantico. La ragazza aveva appena due mesi quando si verificò il disastro. Rimase in vita per oltre novant’anni, fino alla sua morte avvenuta nel 2009. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e storici, che hanno documentato la sua esperienza.

Elizabeth Gladys Dean, detta Milvina, nacque il 2 febbraio del 1912 a Branscombe, nel Devon, e aveva appena due mesi quando i suoi genitori, Bertram Frank Dean e Georgette Eva Light, decisero d’intraprendere insieme a lei e al fratello maggiore, Bertram Dean, un viaggio che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita. Stanchi dell’uggiosa Inghilterra, la coppia decise infatti di tentare la fortuna ed emigrare a Wichita, Kansas, dove vivevano i genitori di lui. Moglie, marito e i due bambini salirono dunque a bordo di un transatlantico della White Star Line come passeggeri di terza classe. Erano muniti del biglietto n. c.a.2315, del valore di venti sterline, undici scellini e sei pence.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Far parte della storia, senza ricordarlo: la storia di Elizabeth Gladys “Milvina” Dean, l’ultima sopravvissuta del Titanic

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