A matissima o criticata, la sempre divisiva Meghan Markle aggiunge due creazioni al suo marchio lifestyle As Ever, trasformando la memoria affettiva in esperienza sensoriale. Al centro del nuovo lancio, infatti, ci sono i figli nati dall’amore con il maritp Harry, i piccoli Archie e Lilibet. Sono loro, infatti, la fonte d’ispirazione per due nuove candele profumate. Strategicamente pensata per la Festa della Mamma e in commercio dal 22 aprile. Come una principessa, otto anni dopo. I look di Meghan Markle in Australia X Due candele profumate firmate Meghan Markle ispirate ai figli Archie e Lillibet. I nomi, 6 maggio e 4 giugno. La collezione...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nuovo lancio nel brand "As Ever" della ex duchessa. Per la Festa della Mamma, arrivano due candele omaggio ai figli

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