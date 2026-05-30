Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale e ora si trova a casa. La madre, Sonia Bruganelli, ha ringraziato tutti per il supporto. Dopo un ricovero prolungato, la figlia ha lasciato la struttura sanitaria. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute di Bonolis o sulle motivazioni del ricovero. La famiglia non ha comunicato ulteriori informazioni riguardo alla situazione.

A renderlo noto è stata la stessa imprenditrice e opinionista Tv che ha condiviso un video sui social in cui ha mostrato alcuni dei momenti trascorsi in ospedale accompagnati da una didascalia in cui ha espresso la sua gratitudine a che le è stata vicina in momenti difficili. «Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a??!Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia. Grazie?? per le vostre preghiere», ha postato in riferimento a tutti i messaggi ricevuti dopo la notizia del ricovero della figlia.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: «Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sonia Bruganelli: mia figlia Silvia Bonolis è stata operata e attacca un giornalista

Notizie e thread social correlati

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall’ospedale, il messaggio della madre: “Finalmente a casa”Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale dopo un periodo di ricovero.

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide BonolisLa figlia di Sonia Bruganelli è stata dimessa dall'ospedale dopo giorni di permanenza.

Temi più discussi: Sonia Bruganelli, il dolore per la figlia Silvia ricoverata in ospedale: il racconto sui social; La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall'ospedale, il messaggio della madre: Finalmente a casa; Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: arriva l'esito (dopo il lungo ricovero). Con loro c'era anche Angelo Madonia; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide Bonolis.

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia torna a casa dopo giorni in ospedale: con lei anche Angelo Madonia x.com

Sonia Bruganelli, lo sfogo choc contro l'ex autore di Bonolis mentre la figlia è in ospedale reddit

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casaDopo un lungo ricovero in ospedale, Silvia Bonolis è tornata a casa. La mamma Sonia Bruganelli esprime la sua gratitudine sui social nei confronti di chi le è stata vicino, mentre il fratello della ra ... vanityfair.it

Sonia Bruganelli torna a parlare di sua figlia, dimessa dall'ospedaleSonia Bruganelli è tornata nuovamente a parlare di sua figlia Silvia, ricoverata nei giorni passati per la malattia rara di cui soffre, aggiornando i propri follower. notizie.it