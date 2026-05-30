Sonia Bruganelli la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall' ospedale | Grazie a tutti voi Finalmente siamo a casa

Da vanityfair.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale e ora si trova a casa. La madre, Sonia Bruganelli, ha ringraziato tutti per il supporto. Dopo un ricovero prolungato, la figlia ha lasciato la struttura sanitaria. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute di Bonolis o sulle motivazioni del ricovero. La famiglia non ha comunicato ulteriori informazioni riguardo alla situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A renderlo noto è stata la stessa imprenditrice e opinionista Tv che ha condiviso un video sui social in cui ha mostrato alcuni dei momenti trascorsi in ospedale accompagnati da una didascalia in cui ha espresso la sua gratitudine a che le è stata vicina in momenti difficili. «Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a??!Abbiamo voluto condividere con tutti voi solo i momenti belli ma tutte le persone che sono in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili perché per noi e per nostra figlia sono famiglia. Grazie?? per le vostre preghiere», ha postato in riferimento a tutti i messaggi ricevuti dopo la notizia del ricovero della figlia.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sonia bruganelli la figlia silvia bonolis 232 stata dimessa dall ospedale grazie a tutti voi finalmente siamo a casa
© Vanityfair.it - Sonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: «Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casa»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sonia Bruganelli: mia figlia Silvia Bonolis è stata operata e attacca un giornalista

Video Sonia Bruganelli: mia figlia Silvia Bonolis è stata operata e attacca un giornalista

Notizie e thread social correlati

La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall’ospedale, il messaggio della madre: “Finalmente a casa”Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale dopo un periodo di ricovero.

Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide BonolisLa figlia di Sonia Bruganelli è stata dimessa dall'ospedale dopo giorni di permanenza.

Temi più discussi: Sonia Bruganelli, il dolore per la figlia Silvia ricoverata in ospedale: il racconto sui social; La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall'ospedale, il messaggio della madre: Finalmente a casa; Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: arriva l'esito (dopo il lungo ricovero). Con loro c'era anche Angelo Madonia; Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide Bonolis.

sonia bruganelli sonia bruganelli la figliaSonia Bruganelli, la figlia Silvia Bonolis è stata dimessa dall'ospedale: Grazie a tutti voi. Finalmente siamo a casaDopo un lungo ricovero in ospedale, Silvia Bonolis è tornata a casa. La mamma Sonia Bruganelli esprime la sua gratitudine sui social nei confronti di chi le è stata vicino, mentre il fratello della ra ... vanityfair.it

sonia bruganelli sonia bruganelli la figliaSonia Bruganelli torna a parlare di sua figlia, dimessa dall'ospedaleSonia Bruganelli è tornata nuovamente a parlare di sua figlia Silvia, ricoverata nei giorni passati per la malattia rara di cui soffre, aggiornando i propri follower. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web