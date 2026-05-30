La figlia di Sonia Bruganelli è stata dimessa dall'ospedale dopo giorni di permanenza. La giovane è tornata a casa, lasciando i corridoi e le attese degli ultimi giorni. Sonia Bruganelli ha mantenuto un atteggiamento riservato, senza commentare pubblicamente la situazione. Un messaggio di affetto è stato condiviso da un conoscente della famiglia, rivolto alla ragazza.

Per Sonia Bruganelli è arrivato il momento di tirare finalmente un sospiro di sollievo. Dopo giorni vissuti tra corridoi d’ospedale, attese e una preoccupazione che la produttrice non ha mai trasformato in spettacolo, la figlia Silvia Bonolis è tornata a casa. La notizia è arrivata proprio da lei attraverso un post su Instagram, dove Bruganelli ha voluto condividere la fine di un periodo delicato e, soprattutto, ringraziare le persone che in queste settimane sono rimaste accanto a lei e a sua figlia. Un messaggio dolcissimo arriva anche dall’altro figlio, Davide Bonolis, che mostra il fortissimo legame tra i due fratelli. Silvia, 23 anni, è la secondogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sonia Bruganelli, la figlia Silvia dimessa dall’ospedale. Il dolce messaggio di Davide Bonolis

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