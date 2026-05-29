La figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dimessa dall'ospedale il messaggio della madre | Finalmente a casa

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è uscita dall'ospedale dopo un periodo di ricovero. La madre ha pubblicato un messaggio su Instagram, scrivendo “Finalmente a casa” e ringraziando chi le è stato vicino durante le settimane di degenza. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute o sulle cause del ricovero sono stati resi noti.

Silvia Bonolis, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è stata dimessa dall'ospedale. A farlo sapere la mamma con un post su Instagram, in cui ha ringraziato chi le è stato vicino durante le settimane di ricovero. La 23enne soffre di una patologia cardiaca congenita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Paura per la figlia di Sonia Bruganelli e Bonolis: ricoverata in ospedale, ecco cosa sta succedendo

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