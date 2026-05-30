Secondo un sondaggio YouTrend, il Partito Democratico perde l’1% nelle intenzioni di voto. Nel frattempo, Fratelli d’Italia ha registrato un aumento di consensi in sette giorni. La perdita di voti arriva dopo la sconfitta nelle elezioni comunali di Venezia, che ha segnato un calo per il partito di centrosinistra. I dati evidenziano un calo di popolarità per il PD, mentre il partito di centrodestra continua a crescere.

Non solo la batosta delle elezioni comunali a Venezia, ora il Partito Democratico crolla anche nei sondaggi politici. Secondo l’ultima rilevazione realizzata da YouTrend per Sky TG24, il partito di Elly Schlein perde addirittura un punto percentuale e si posiziona al 21,7 per cento. Il distacco con Fratelli d'Italia si allarga a sei punti, con il partito di Giorgia Meloni che registra un notevole incremento dell'1,1 per cento. Tra le altre forze del centrodestra si registra invece una flessione per la Lega, che scende al 5,9 per cento con un calo dello 0,9 per cento. In lieve diminuzione anche Forza Italia, che perde lo 0,4 per cento e si attesta al 7,8 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio YouTrend, notte fonda per il Pd: -1%. Dove è arrivato FdI in 7 giorni

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