Secondo l'ultima rilevazione della Supermedia AGIYouTrend, il centrodestra registra un aumento dello 0,4% nelle ultime due settimane, portando il totale più vicino a quello del campo largo. I dati indicano un incremento nella distanza rispetto ai partiti di centrosinistra, con il partito di maggioranza che guadagna consensi rispetto alle rilevazioni precedenti. La variazione contribuisce a modificare gli equilibri politici in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Come emerge dall’ultima Supermedia AGIYouTrend, il centrodestra torna a crescere e recupera un punto percentuale nelle ultime due settimane, avvicinandosi sensibilmente al campo largo. A trainare la coalizione sono soprattutto Fratelli d’Italia e Lega: il partito di Giorgia Meloni sale infatti al 28,2 per cento, con un incremento dello 0,4 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Cresce anche la Lega di Matteo Salvini, che guadagna lo 0,5 per cento e si attesta al 7,1 per cento. Nel centrodestra aumenta leggermente anche Antonio Tajani con Forza Italia, ora all’8,3 per cento (+0,1), mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi resta stabile all’1,2 per cento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Youtrend, FdI vola: +0.4%, il sondaggio che chiude i giochi

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