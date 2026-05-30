Sondaggio Pagnoncelli effetto Comunali sui partiti | FdI cresce il Pd perde ancora terreno
Secondo un sondaggio di Pagnoncelli, il partito di estrema destra registra un aumento nei consensi, mentre il partito di centrosinistra perde ulteriori punti. La rilevazione evidenzia che le elezioni comunali influenzano i voti dei partiti, con il partito di destra che rafforza la propria posizione. L’indagine si concentra sui cambiamenti di preferenza politica in relazione alle recenti consultazioni amministrative. I risultati mostrano come le dinamiche locali possano incidere sui trend nazionali.
. L’attuale panorama geopolitico globale continua a riflettersi profondamente sulle dinamiche interne italiane, condizionando sia l’agenda dell’esecutivo sia gli orientamenti dell’opinione pubblica. Il mese di maggio si è rivelato denso di eventi drammatici e complessi su scala internazionale. Si confermano infatti tre scenari bellici di forte instabilità: le difficili e frammentate trattative legate alle tensioni con l’Iran, caratterizzate da un continuo alternarsi di stop and go; la nuova ondata di recrudescenza del conflitto russo-ucraino, culminata anche con gravi incidenti transfrontalieri come il ferimento di civili in Romania a causa... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
SONDAGGI POLITICI OGGI UN PARTITO VA A PICCO
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Cala tutto il centodestra. Tra i principali partiti, Fratelli d’Italia è quello che riporta la flessione più consistente. Sale invece il Pd. Balzo in avanti per Avs. Ecco l’ultimo sondaggio di Swg: https://fanpa.ge/NJkpb facebook