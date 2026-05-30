Sondaggio Pagnoncelli effetto Comunali sui partiti | FdI cresce il Pd perde ancora terreno

. L’attuale panorama geopolitico globale continua a riflettersi profondamente sulle dinamiche interne italiane, condizionando sia l’agenda dell’esecutivo sia gli orientamenti dell’opinione pubblica. Il mese di maggio si è rivelato denso di eventi drammatici e complessi su scala internazionale. Si confermano infatti tre scenari bellici di forte instabilità: le difficili e frammentate trattative legate alle tensioni con l’Iran, caratterizzate da un continuo alternarsi di stop and go; la nuova ondata di recrudescenza del conflitto russo-ucraino, culminata anche con gravi incidenti transfrontalieri come il ferimento di civili in Romania a causa... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI UN PARTITO VA A PICCO

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