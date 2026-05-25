Sondaggio Mentana | Meloni perde terreno Pd e 5 Stelle ne approfittano

Il quadro politico italiano si mostra in una fase di sensibile assestamento, caratterizzato da oscillazioni che ridisegnano i rapporti di forza tra i principali schieramenti. L’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Swg per il Tg La7, diffuso nella serata di lunedì 25 maggio 2026, mette in luce una tendenza evidente: il rallentamento della forza di maggioranza relativa e la contemporanea ripresa delle opposizioni di sinistra e progressiste. Sebbene le distanze rimangano significative, le variazioni registrate nell’arco di una sola settimana indicano che gli equilibri interni alla politica nazionale sono tutt’altro che congelati, risentendo in modo diretto del dibattito pubblico e delle recenti dinamiche socio-economiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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SONDAGGIO MENTANA TG LA7: MELONI PERDE TERRENO NEI NUOVI DATI SWG!

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