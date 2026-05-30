Sondaggio Ipsos | il Pd scende al 20,1% sale FdI al 27,6%

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un sondaggio Ipsos, il Partito Democratico ottiene il 20,1%, mentre Fratelli d’Italia sale al 27,6%. La riduzione dei consensi per il Pd non garantisce automaticamente un vantaggio al centrosinistra. La distribuzione dei seggi parlamentari dipende anche dal sistema elettorale e dalle alleanze politiche. La differenza tra i leader di maggioranza e opposizione non si limita ai sondaggi, ma si riflette nelle decisioni che influenzano la composizione delle camere.

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? Domande chiave Come può il calo del Pd non favorire il centrosinistra?. Chi decide le sorti dei seggi parlamentari tra Meloni e Schlein?. Perché il voto di Vannacci potrebbe ribaltare la maggioranza attuale?. Cosa spiega la tenuta del governo nonostante le crisi internazionali?.? In Breve La lista di Vannacci segna il 4,8% drenando voti da Lega e Fratelli d'Italia.. Senza Vannacci il centrosinistra otterrebbe il 44,9% dei voti e 220 seggi.. Con Vannacci nel centrodestra la maggioranza passerebbe a 220 seggi per il governo.. Il gradimento del governo è al 40% con Meloni al 42% dei consensi..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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