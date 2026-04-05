Secondo i dati raccolti il 3 aprile 2026, le intenzioni di voto degli italiani mostrano un calo di Fratelli d’Italia, che si attesta al 27,9%. Nel frattempo, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle registrano un lieve recupero. Le rilevazioni indicano una flessione per uno dei principali partiti, mentre gli altri due aumentano i propri consensi. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli delle percentuali o sui metodi di rilevazione.

Il italiano registra una significativa variazione nelle intenzioni di voto secondo i dati del 3 aprile 2026. Fratelli d’Italia, pur mantenendo la leadership con il 27,9%, subisce un calo netto rispetto al mese precedente, mentre l’opposizione guadagna terreno. Il Partito Democratico sale al 22% e il Movimento 5 Stelle raggiunge il 12,9%, accorciando le distanze tra i due blocchi principali. Questa dinamica riduce lo svantaggio del campo largo nei confronti della coalizione di centrodestra, che appare in lieve erosione nonostante la tenuta complessiva. La situazione vede anche un movimento interno alle alleanze: Forza Italia cresce fino al 9% e la Lega si attesta al 6,9%, compensando parzialmente la flessione del partito guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi 2026: FdI scende al 27,9%, PD e M5S recuperano terreno

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