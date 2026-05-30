Sondaggi politici Meloni mantiene il primato ma è testa a testa col campo largo

Da quifinanza.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ultimi sondaggi politici indicano che Fratelli d’Italia si mantiene stabile al 28,4% di consenso, nonostante quasi quattro anni di governo. La leader del partito, Giorgia Meloni, continua a mantenere il primato, ma il dato mostra anche una parità con il campo largo, che si avvicina al suo livello. Nessuna variazione significativa si riscontra rispetto ai mesi precedenti.

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Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia mantenga il proprio consenso nonostante quasi quattro anni di legislatura e di governo: il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 28,4%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein guadagna il +0,2% andando al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte retrocede del -0,3% andando al 12,3%. Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio. I numeri che seguono mostrano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Viene evidenziato chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader italiani secondo l’ultima Supermedia Youtrend per Agi, pubblicata il 28 maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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