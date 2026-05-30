Sondaggi politici Meloni mantiene il primato ma è testa a testa col campo largo
Gli ultimi sondaggi politici indicano che Fratelli d’Italia si mantiene stabile al 28,4% di consenso, nonostante quasi quattro anni di governo. La leader del partito, Giorgia Meloni, continua a mantenere il primato, ma il dato mostra anche una parità con il campo largo, che si avvicina al suo livello. Nessuna variazione significativa si riscontra rispetto ai mesi precedenti.
Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia mantenga il proprio consenso nonostante quasi quattro anni di legislatura e di governo: il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 28,4%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein guadagna il +0,2% andando al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte retrocede del -0,3% andando al 12,3%. Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio. I numeri che seguono mostrano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Viene evidenziato chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader italiani secondo l’ultima Supermedia Youtrend per Agi, pubblicata il 28 maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
SONDAGGI POLITICI OGGI FIDUCIA AL MINIMO IL NUMERO CHE STA SCATENANDO IL CAOS
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