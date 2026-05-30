Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia mantenga il proprio consenso nonostante quasi quattro anni di legislatura e di governo: il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 28,4%. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein guadagna il +0,2% andando al 22,2%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte retrocede del -0,3% andando al 12,3%. Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio. I numeri che seguono mostrano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Viene evidenziato chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader italiani secondo l’ultima Supermedia Youtrend per Agi, pubblicata il 28 maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni mantiene il primato ma è testa a testa col campo largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SONDAGGI POLITICI OGGI FIDUCIA AL MINIMO IL NUMERO CHE STA SCATENANDO IL CAOS

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, la Supermedia: testa a testa tra centrodestra e campo largoSecondo la Supermedia Agi/Youtrend aggiornata al 23 aprile, il centrodestra e il campo largo si trovano in parità, con differenze minime nelle...

Sondaggi politici, è testa a testa tra centrodestra e campo largo: chi vince alle elezioniSecondo gli ultimi sondaggi politici, al momento al voto, centrodestra e campo largo si attesterebbero su percentuali molto vicine.

Temi più discussi: Sondaggi politici, Meloni mantiene il primato ma è testa a testa col campo largo; Sondaggi politici, testa a testa tra campo largo e centrodestra: Vannacci ruba voti alla Lega e al M5s; Marina Berlusconi a capo di Forza Italia? Il sondaggio anche tra chi vota Meloni e Salvini; Sondaggi, Meloni frenata: Fratelli d’Italia perde colpi, Pd e M5S in risalita.

Sondaggi politici | FdI +6% su Pd, cala Forza Italia sotto l’8%. Governo top su sicurezza e salario giustoSondaggi politici nazionali in parallelo ai risultati delle Elezioni Comunali 2026: gli scenari e l'efficacia per l'elettorato verso il Governo ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici, scossa nei numeri: centrodestra a un passo dal sorpasso, Meloni resta davanti e il campo largo tremaI numeri, questa volta, fanno rumore. Non perché cambino tutto da un giorno all’altro, ma perché raccontano una cosa molto chiara: la partita politica italiana è tornata sul filo. Il centrodestra recu ... alphabetcity.it