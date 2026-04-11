Sondaggi politici è testa a testa tra centrodestra e campo largo | chi vince alle elezioni

Secondo gli ultimi sondaggi politici, al momento al voto, centrodestra e campo largo si attesterebbero su percentuali molto vicine. Le rilevazioni mostrano un equilibrio tra le due coalizioni, con nessuna che risulterebbe nettamente avanti rispetto all’altra. Se si votasse oggi, quindi, l’esito delle elezioni potrebbe essere incerto, considerando questa parità tra le forze politiche coinvolte.

Ad oggi, se si andasse al voto, le centrodestra e campo largo risulterebbero praticamente in pareggio. Per avere più chances Meloni dovrebbe aprire la coalizione a Vannacci che, dopo il divorzio con Salvini, ha strappato via consensi alla destra. Ecco l'ultimo sondaggio di Emg Different. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, cala l’effetto referendum e il centrodestra rialza la testa: chi vince tra i partitiDopo una settimana di picco legata anche al successo al referendum, i principali partiti del campo largo perdono terreno nei sondaggi politici.

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