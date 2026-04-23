Sondaggi politici la Supermedia | testa a testa tra centrodestra e campo largo

Secondo la Supermedia AgiYoutrend aggiornata al 23 aprile, il centrodestra e il campo largo si trovano in parità, con differenze minime nelle intenzioni di voto. La media dei sondaggi si basa su otto rilevazioni recenti e mostra un equilibrio tra le due forze politiche principali. Nessuna delle due coalizioni sembra aver preso un vantaggio netto, indicando una situazione di equilibrio nelle preferenze degli elettori.

La Supermedia AgiYoutrend del 23 aprile, realizzata sulla base di otto sondaggi sulle intenzioni di voto condotti da sei istituti, conferma alcuni trend già individuati come la stabilizzazione di Fratelli d’Italia sul 28 per cento, il lieve aumento della Lega e di contro il calo di Forza Italia, oltre a Futuro Nazionale ormai costante sopra i tre punti percentuali. Sostanziale parità nella sfida tra centrodestra e campo largo. Roberto Vannacci (Imagoeconomica). I dati dell’ultima Supermedia. Rispetto a due settimane fa, FdI registra un lieve aumento (+0,1) e si attesta al 28,2 per cento. FI scende all’8,3 per cento (-0,3) e la Lega sale al 7,3 per cento (+0,1).🔗 Leggi su Lettera43.it

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Sondaggi, la supermedia del 3 aprile 2026. Calo Fratelli d'Italia, crescono PD e M5S

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