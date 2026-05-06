Secondo gli ultimi sondaggi, il consenso per il governo di centrodestra si riduce al 28,8%, mentre il Partito Democratico di Schlein raggiunge il 21,8%. Si analizzano inoltre le possibili conseguenze di un'alleanza tra Renzi e Calenda nel campo largo e le eventuali alternative per sostituire la leader del governo in caso di ulteriore calo di consensi. Questi dati riflettono le dinamiche politiche in atto e le possibili evoluzioni future.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe il potere se Renzi e Calenda unissero il campo largo?. Chi potrebbe sostituire Meloni per fermare l'erosione del consenso?. Perché l'asse Berlusconi-Schlein potrebbe trasformare la geografia politica italiana?. Quali partiti minori hanno il potere di ribaltare le coalizioni attuali?.? In Breve Centrodestra al 43,6% escludendo Vannacci, sale al 47,2% includendolo.. Campo largo PD, M5S, AVS e +Europa raggiunge il 30,3%.. Azione cresce all'1%, Italia Viva sale allo 0,2% e AVS al 6,9%.. M5S resta al 21,8% mentre Forza Italia scende al 7,5%..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi: Meloni scende al 28,8%, il PD di Schlein sale al 21,8%

Notizie correlate

Sondaggi politici, Meloni sale al 28,1% mentre Schlein va al 22,4% e Conte cala al 12,8%Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come nonostante gli scandali e gli inciampi politici, Fratelli d’Italia sia ancora vitale e attrattivo.

Leggi anche: Sondaggi politici, la Lega scende ancora: Vannacci sale al 3,5%, quanti voti toglie al centrodestra

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggio Pagnoncelli: per la prima volta il centrodestra (con Vannacci) scivola dietro al campo largo; Ultimi sondaggi politici venerdì 1 maggio, Schlein supera destra e Meloni col campo largo del centrosinistra; Sondaggi politici, Meloni resiste ma il campo largo può superare il centrodestra.

Sondaggi politici, Meloni in calo mentre il campo largo minaccia il centrodestraNegli ultimi sondaggi FdI registra un lieve calo. Piccole variazioni per PD e M5S. Il dato più rilevante emerge dalle prove di coalizione ... quifinanza.it

Meloni scivola sui sondaggi: per il centrodestra è un momento no, il campo largo avanza (trainato da Pd e Avs)La rilevazione di Swg per il TgLa7 certifica il buon momento dell'opposizione. La maggioranza paga dazio al nuovo partito di Vannacci ... today.it