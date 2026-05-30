Sondaggi effetto elezioni comunali sui partiti | FdI guadagna consensi il Pd perde il 2,2% e Vannacci può cambiare gli equilibri

Fratelli d’Italia consolida il proprio vantaggio, il Partito democratico perde terreno e il peso elettorale di Roberto Vannacci potrebbe rivelarsi determinante. È quanto emerge dalla simulazione elaborata dal sondaggista Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, basata sull’ultima ipotesi di riforma elettorale che riduce il premio di maggioranza previsto nella versione originaria dello Stabilicum. La rilevazione arriva a pochi giorni dalle elezioni comunali, che hanno mostrato una sostanziale tenuta del centrodestra, accompagnata da successi significativi in città come Venezia e Reggio Calabria. I dati sembrano inoltre smentire l’ipotesi di un effetto trainante per il centrosinistra dopo la vittoria referendaria. 🔗 Leggi su Open.online

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SONDAGGI POLITICI OGGI ITALIA DIVISA A META' IL NUOVO SONDAGGIO CAMBIA GLI EQUILIBRI POLITICI

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