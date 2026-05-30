Il commissario tecnico della nazionale femminile ha dichiarato di essere onorato di allenare la squadra e di portarla verso il Mondiale. Prima delle due partite decisive per la qualificazione, ha affermato che c’è molta fiducia, carica ed energia tra le giocatrici. La squadra si prepara con determinazione alle sfide che potrebbero garantire il passaggio alla competizione internazionale. Nessun dettaglio sulle modalità o sui risultati attesi.

Quando giocava lo chiamavano il “cobra” perché i palloni vacanti in area diventavano le sue prede preferite. Ora che allena, ed è dal settembre del 2023 il commissario tecnico della Nazionale femminile di calcio, Andrea Soncin dice di sentirsi nel posto più bello del mondo, parla con il femminile plurale sovraesteso e afferma di essere un selezionatore che ricerca l’eccellenza. Un po’ sarto e un po’ chef, per cucire addosso a ogni calciatrice il ruolo perfetto e usare singolarmente con ognuna di loro gli ingredienti giusti. Equilibri che incontrano le ambizioni: su tutte ora c’è quella di qualificarsi al Mondiale del 2027 in Brasile. Il 5... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Soncin: "Così porto l’Italia al Mondiale. Per me è un onore allenare queste ragazze"

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