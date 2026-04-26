Chivu analizza nel post gara | Inchiesta? Sono pagato per allenare Diamo onore al Torino che non ha mai mollato e poteva anche andare in vantaggio

Dopo la partita di Serie A tra Torino e Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha commentato l’incontro sottolineando che il suo ruolo è quello di allenatore e che l’attenzione si concentra sulla prestazione della squadra. Ha inoltre elogiato il Torino per aver giocato con determinazione e ha riconosciuto che poteva anche andare in vantaggio durante il match.

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