Veneto Rizzuto Fondazione Cariparo | Nel territorio in dialogo per azione coerente e ampia

Il rappresentante di una fondazione ha dichiarato che lavorare nel territorio comporta una grande responsabilità e un onore, coinvolgendo aspetti come innovazione, cultura, arte, fragilità e coesione sociale. Ha sottolineato la necessità di un dialogo ampio e coerente per affrontare le diverse sfide del territorio.

(Adnkronos) – “È una grande responsabilità e un grande onore lavorare per il proprio territorio, lavorare per la complessità di un territorio che deve mettere insieme aspetti diversi: l’innovazione, la cultura, l’arte, ma anche la fragilità e la coesione sociale. Significa avere la capacità di mettere in campo un’azione coerente e ampia. Questo è stimolante. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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