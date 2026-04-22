Oggi il Presidente della Regione Veneto ha illustrato alla Quinta Commissione del Consiglio Regionale un disegno di legge per creare una rete di servizi di psicologia sul territorio. L’obiettivo è offrire supporto psicologico in modo capillare in tutto il territorio regionale. La proposta prevede l’istituzione di un servizio di psicologia territoriale, coinvolgendo professionisti del settore in diverse aree. La legge mira a garantire un’assistenza più accessibile ai cittadini.

Il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi presso la Quinta Commissione del Consiglio Regionale il disegno di legge volto a istituire un servizio di psicologia territoriale in tutto il Veneto. L’iniziativa, che mira a creare una rete capillare di professionisti sia dipendenti delle ULSS che convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, punta a garantire ai cittadini una presa in carico immediata in caso di necessità psicologiche. La strategia per una risposta rapida alle fragilità locali. L’obiettivo centrale del provvedimento, presentato durante la seduta dedicata alle politiche socio-sanitarie, è quello di strutturare una presenza costante di specialisti sul territorio regionale per intercettare tempestivamente chi manifesta disturbi psichici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, nuova rete di psicologi: arriva il supporto sul territorio

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