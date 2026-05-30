Le imprese della zona hanno spesso difficoltà a comunicare i risultati delle iniziative sociali, culturali e sportive che sostengono. Un rappresentante ha affermato che Venexus rappresenta uno strumento utile per mettere in evidenza l’impegno delle imprese in questi settori. La solidarietà tra le aziende si manifesta attraverso il supporto a progetti locali, anche se la comunicazione dei benefici rimane complicata.

Padova, 30 mag. - (Adnkronos) - Le imprese del territorio sostengono da tempo iniziative sociali, culturali e sportive, ma spesso faticano a comunicarne l'impatto. È quanto ha evidenziato la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, intervenendo alla presentazione di Venexus. "Le aziende hanno un forte legame con il territorio e con la comunità dove operano e da sempre sostengono progetti legati alla crescita del sociale, dello sport e della cultura – ha spiegato –. Questo può essere uno strumento che facilita la diffusione delle buone pratiche e coinvolge altre imprese nello sviluppo del territorio". Carron ha inoltre annunciato... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Solidarietà, Carron: "Venexus strumento per valorizzare impegno imprese"

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