Decreto primo maggio Cna apprezza l’impegno del Governo nel valorizzare la contrattazione di qualità

Il governo ha approvato un decreto il primo maggio che mira a rafforzare i contratti collettivi. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha espresso soddisfazione per questa decisione, sottolineando l’obiettivo di valorizzare la contrattazione di qualità nel settore. La normativa prevede interventi per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare le relazioni tra imprese e lavoratori.

ROMA – La Cna apprezza l’impegno del governo nel valorizzare il ruolo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazione quale elemento per determinare il “salario giusto”, che ricomprende tutti gli elementi retributivi e le relative tutele normative. La contrattazione di qualità che, nel sistema di relazioni sindacali dell’artigianato, si contraddistingue per aver garantito retribuzioni in linea con gli andamenti di settore e previsto prestazioni di welfare di bilateralità che concorrono a rafforzare il reddito dei lavoratori dipendenti.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Decreto primo maggio, Cna apprezza l’impegno del Governo nel valorizzare la contrattazione di qualità Notizie correlate Decreto Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: "Misure importanti per rilanciare l'occupazione e la qualità del lavoro”“In attesa di valutare il decreto 1º maggio nel suo complesso, accogliamo con favore gli indirizzi del Governo. Il governo cede al pressing di sindacati e imprese e fa scadere la delega sui salari “equi”. Cosa resta nel decreto Primo maggioIl governo Meloni ha lasciato scadere la delega sulle retribuzioni “giuste ed eque” e sulla contrattazione collettiva che la maggioranza di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Stella di Merito: Mattarella conferisce a 5 pesaresi l'onorificenza per la carriera. Ecco i nomi. Decreto primo maggio, Cna apprezza l’impegno del Governo nel valorizzare la contrattazione di qualitàROMA - La Cna apprezza l’impegno del governo nel valorizzare il ruolo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni dei ... lopinionista.it Lavoro, via libera Cdm a decreto Primo maggio. Da salario giusto a bonus: cosa contieneLeggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, decreto Primo maggio atteso oggi in Cdm. Dal salario giusto a bonus: cosa contiene ... tg24.sky.it