Carron in via Meravigli | tra l’eredità di Gio Ponti e Arianna Carron

In via Meravigli, un nuovo intervento architettonico ha coinvolto gli uffici di Arianna Carron, che ha lavorato per integrare elementi dell’eredità di Gio Ponti. Durante i lavori di ristrutturazione, sono stati conservati alcuni dettagli progettati da Alessandro Rimini, in particolare elementi strutturali e decorativi. La trasformazione ha mantenuto caratteristiche originali degli ambienti, rispettando le scelte stilistiche e le linee architettoniche che si richiamano all’epoca e allo stile di Rimini.

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? Domande chiave Come ha integrato Arianna Carron l'eredità di Gio Ponti negli uffici?. Quali dettagli architettonici di Alessandro Rimini sono stati preservati nella ristrutturazione?. Perché la scelta di via Meravigli segna un punto di svolta strategico?. Come influenzerà questa nuova sede le future espansioni del gruppo veneto?.? In Breve Progetto di ristrutturazione curato da Arianna Carron su edificio di Alessandro Rimini.. Design interno ispirato a Carlo Scarpa con arredi di Castiglioni ed Eames.. Investimento immobiliare avviato nel 2025 per consolidare la presenza nel tessuto lombardo.. Recente completamento dei lavori per la Cittadella degli Archivi con il sindaco Sala. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carron in via Meravigli: tra l’eredità di Gio Ponti e Arianna Carron ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: I No Variante Carron. Opposizioni compatte: "Un atto di bullismo" Leggi anche: Metti Gio Ponti a Roma