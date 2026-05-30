Nel fine settimana, il teatro popolare ha proposto uno spettacolo intitolato “Soli con tutto” al Gerolamo, coinvolgendo un’ampia partecipazione di pubblico. L’evento ha rappresentato un esempio di teatro vivace e accessibile, con una forte presenza di elementi della cultura popolare. La rappresentazione ha messo in scena un’ampia varietà di linguaggi teatrali, attirando l’attenzione di appassionati e non. La programmazione ha sottolineato l’importanza del teatro come spazio di aggregazione culturale.

Un fine settimana quasi sfrontato dal punto di vista teatrale. Un’imponente esibizione di vivacità culturale. Dove c’è solo l’imbarazzo della scelta fra i festival al Piccolo e al Paolo Pini, il FringeMI, le ottime programmazioni (fra gli altri) di Elfo e Fontana. Questo per dire che la concorrenza non è poca sui palcoscenici. Ma anche i più piccini si fanno rispettare. Come il Gerolamo. Che come al solito propone una due giorni di teatro popolare di qualità, fra nuova drammaturgia, sensibilità civile, tradizione milanese. Primo appuntamento stasera alle 20 con "Soli, con tutto" di Paolo Faroni ed Elisabetta Misasi, anche autori del testo insieme a Massimo Canepa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Soli con tutto“, il Gerolamo si fa largo col teatro popolare

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Paolo Faroni ed Elisabetta Misasi in Soli, con tuttoSabato 30 maggio 2026 alle ore 20.00 il Teatro Gerolamo di piazza Beccaria 8 a Milano ospita lo spettacolo Soli, con tutto, scritto da Paolo Faroni, Elisabetta Misasi e Massimo Canepa e interpretato e ... mentelocale.it