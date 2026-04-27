Nel mondo della Formula 1, si fanno strada voci che ipotizzano un possibile trasferimento di un noto pilota in vista del 2026, mentre la Red Bull, protagonista degli ultimi anni, si trova inaspettatamente lontana dalla vetta della classifica. Questa novità ha suscitato interesse tra appassionati e addetti ai lavori, creando un certo fermento nel Circus, il circuito più seguito del motorsport.

Il 2026 si è aperto con un copione inatteso: la Red Bull, dominatrice degli anni recenti, si ritrova improvvisamente ai margini della lotta che conta. Zero podi nelle prime uscite, una monoposto incapace di adattarsi ai nuovi regolamenti e, soprattutto, un Max Verstappen sempre più insofferente. Le sue parole, tutt’altro che diplomatiche, hanno alimentato un interrogativo che fino a pochi mesi fa sembrava quasi blasfemo: quanto è solido, oggi, il legame tra il campione olandese e la squadra che lo ha portato al vertice? Nel paddock, il tema non è più tabù. Verstappen stesso ha lasciato filtrare dubbi sul proprio futuro, arrivando a non escludere scenari estremi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marx Verstappen col futuro in McLaren? Una suggestione che si fa largo nel Circus

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