Il mercato cinese dei pannelli solari si trova in crisi, con le fabbriche che producono oltre l’80% dei pannelli destinati all’esportazione. La produzione di energia solare nel paese è calata, mentre la domanda interna e globale si riduce. Il settore delle rinnovabili in Cina attraversa una fase di stagnazione, con molte aziende costrette a ridurre la produzione o fermarsi. La saturazione del mercato ha portato a un forte rallentamento dell’attività nel comparto fotovoltaico.

Le rinnovabili in Cina vivono la loro ora più buia. La questione è nota, il mercato cinese che esporta l’80% dei pannelli solari nel mondo, è saturo. Vale a dire che i cinesi non comprano più moduli fotovoltaici prodotti dalle loro stesse aziende. E tutto quello che non viene assorbito dentro le mura di casa, se ne va fuori. Inondando gli altri mercati. Problema. Non tutti sono disposti a fare incetta di pannelli cinesi, vuoi per questioni di sicurezza legata alla tecnologia cinese, si veda l’allarme in Gran Bretagna circa la possibilità che dietro ai moduli fotovoltaici made in China si annidi il fantasma dello spionaggio, vuoi perché se si installano solo pale eoliche e pannelli asiatici, le aziende occidentali praticamente smettono di lavorare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sole spento. La Cina fa corto circuito sul fotovoltaico

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