L'avvocato Ducci ha presentato la difesa del supervisore VAR Gervasoni riguardo all'incidente avvenuto durante la partita tra Salernitana e Modena dell'8 marzo 2025. La strategia legale si concentra sul presunto corto circuito tra i ruoli e le responsabilità dei vari operatori coinvolti nel sistema VAR in quella occasione. La difesa mira a chiarire le dinamiche tecniche e operative che hanno portato all'episodio contestato.

? Cosa sapere L'avvocato Ducci difende il supervisore VAR Gervasoni per l'episodio Salernitana-Modena dell'8 marzo 2025.. La difesa contesta l'imputazione per frode sportiva citando la diversa categoria tra Serie A e Serie B.. L’avvocato Michele Ducci ha presentato le prime difese per Andrea Gervasoni, il supervisore VAR che si è autosospeso ieri nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale, contestando la natura stessa dell’imputazione di frode sportiva legata alla sfida tra Salernitana e Modena dell’8 marzo 2025. Il caso ruota attorno a un episodio tecnico avvenuto lo scorso marzo, quando l’arbitro di gara concesse un rigore agli emiliani prima che la sala VAR intervenisse per annullarlo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso VAR: la difesa di Gervasoni punta sul corto circuito dei ruoli

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