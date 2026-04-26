Il corto circuito sul porto | Gare vinte ma non lavori

Venerdì si è svolto il consiglio comunale a Monte Argentario, riaccendendo il dibattito tra maggioranza e opposizione riguardo a Porto Ercole. Le discussioni si sono concentrate sugli approdi e sui cassonetti seminterrati, che sono stati oggetto di critiche da parte del gruppo Svolta Per l’Argentario. La questione riguarda alcune gare pubbliche vinte, ma senza che siano stati avviati i lavori previsti.

MONTE ARGENTARIO Dopo il consiglio comunale di venerdì resta acceso il confronto su Porto Ercole tra amministrazione e opposizione, specialmente sulla vicenda degli approdi e quella dei cassonetti seminterrati, entrambe al centro di critiche da parte del gruppo Svolta Per l’Argentario. Sul porto il nodo riguarda la gara pubblica per la gestione degli approdi, una procedura conclusa e con lotti già aggiudicati, ma che secondo quanto dichiara il capogruppo Marco Nieto "non produrrà effetti immediati. L’operatività dei vincitori, infatti, sarà rinviata al 2027, subordinata agli esiti dei contenziosi davanti al Tar e al Consiglio di Stato". Nieto parla di "un corto circuito istituzionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il corto circuito sul porto: "Gare vinte, ma non lavori" The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Fratelli d’Italia vuole punire l’apologia di mafia. Come non concordare? Ma c’è un corto circuitoLa furia dei Fratelli d’Italia contro la mafia non conosce cedimenti: sarà punibile con tre (3!) anni di carcere chi parlerà bene della mafia, parola... Leggi anche: L’incendio a Palazzo Rota. Indagini ancora in corso, ma l’ipotesi è di un corto circuito Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il corto circuito sul porto: Gare vinte, ma non lavori; E-MTB, tanti utenti ma poca gara: il corto circuito che l’UCI ha sottovalutato; Canoa, Dal Bianco protagonista ai Campionati italiani di fondo; Abruzzo Insieme: Areacom, ANAC certifica il caos. Appalti fuori legge e controlli inesistenti. Il corto circuito sul porto: Gare vinte, ma non lavoriL’affondo del consigliere di minoranza Nieto sull’approdo di Porto Ercole Il rinvio svuoterebbe di significato la procedura, con notevoli conseguenze. lanazione.it - Le gare in programma nel fine settimana nei campionati regionali - facebook.com facebook AGI - Pm Milano, Rocchi scelse arbitri graditi a Inter in alcune gare x.com