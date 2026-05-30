Sofia Rocchetti ha vinto il torneo ITF a Grado, in Friuli Venezia Giulia, conquistando il suo primo titolo del 2026. La tennista ha superato una rimonta durante la finale, portando a casa il successo.

Sofia Rocchetti vince il suo primo titolo del 2026 con una rimonta entusiasmante a Grado, in Friuli Venezia Giulia. La chiaravallese del Tennis Tolentino piega Federica Trevisan in finale e conquista l’ITF W15 goriziano. Si tratta della quarta rimonta stagionale dopo aver perso il primo set per la tennista, e allora non può essere più un caso ma la testimonianza che oltre al gioco Rocchetti in campo sa mettere pure il carattere. Sofia Rocchetti era partita per gli Stati Uniti, da Chiaravalle in direzione Orlando, a inizio stagione, con un obiettivo dichiarato: crescere sul cemento, costruire il gioco sul veloce pagando ciò con più sconfitte al primo turno sui campi veloci degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sofia Rocchetti entusiasma. Conquista l’Itf a Grado

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