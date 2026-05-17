Il Gin Cabala di Santa Sofia conquista Londra

Il Gin Cabala, prodotto da due imprenditori di Santa Sofia, ha ottenuto un riconoscimento a Londra. Il distillato è stato ideato da Alessandro Neri e Mattia Peperoni, entrambi di 39 anni, e rappresenta un esempio di creazione artigianale italiana. La produzione si svolge nel territorio di Santa Sofia, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali attraverso un distillato che ha attirato l’attenzione nel mercato internazionale. La diffusione del Gin Cabala si è ampliata dopo il riconoscimento ricevuto nella capitale britannica.

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Il Gin Cabala, nato da un’idea dei santasofiesi Alessandro Neri e Mattia Peperoni, entrambi di 39 anni, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria ‘ London Dry ’ nella rinomata competizione internazionale World Drinks Award che giudica i maggiori distillati, seleziona, premia e promuove le migliori bevande al mondo in tutti gli stili, che si svolge annualmente a Londra. "Siamo riusciti a sorprendere tutti – commentano Alessandro, cantiniere presso l’azienda agricola PandolfaNoelia Ricci di Predappio, e Mattia Peperoni, elettricista presso l’aeroporto Ridolfi di Forlì – migliorando il bronzo ottenuto nell’edizione 2024 e 2025, conquistando un prestigioso argento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Gin Cabala di Santa Sofia conquista Londra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agrigento conquista Londra: il bronzo mondiale di Gin Valle nell'olimpo dei distillatiLondra è diventata il palcoscenico di un successo straordinario per l'imprenditoria di Agrigento. Londra premia l’eccellenza: il gin all’uva Albana conquista il podio? Punti chiave Come ha fatto un marchio romagnolo a battere i giganti mondiali? Quale ingrediente segreto trasforma l'uva Albana in un gin premiato?... Il Gin Cabala di Santa Sofia conquista LondraIl Gin Cabala, nato da un’idea dei santasofiesi Alessandro Neri e Mattia Peperoni, entrambi di 39 anni, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria ‘London Dry’ nella rinomata competizione in ... ilrestodelcarlino.it Da Santa Sofia a Londra: la scalata al successo del Gin CabalaE’ stato assegnato al Gin Cabala nato da un’idea di due amici di Santa Sofia, Alessandro Neri, cantiniere presso aziende del Rabbi e del Bidente e Mattia Peperoni elettricista all’aeroporto di Forlì, ... ilrestodelcarlino.it