Taekwondo | Sofia Frassica trionfa a Tashkent e conquista l’argento

A Tashkent si sono conclusi i Mondiali Junior di taekwondo, dove una giovane atleta italiana ha ottenuto il secondo posto nella categoria dei -63 kg. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse nazioni. La vittoria dell’argento rappresenta un risultato importante per il team nazionale di taekwondo in questa manifestazione internazionale.

Sofia Frassica conquista l’argento ai Mondiali Junior di taekwondo a Tashkent, portando l’Italia sul podio internazionale nella categoria dei -63 kg. L’atleta mesagnese ha chiuso la giornata conclusiva del torneo uzbeko con una prestazione di alto livello, superando diverse avversarie prima di arrendersi solo in finale alla locale Mohidil Uktamjonova. Il percorso tecnico della medaglia azzurra tra sfide equilibrate e rimonte. La prestazione di Sofia Frassica presso il Martial Arts Sports Complex è stata caratterizzata da una gestione tattica fondamentale per chiudere la competizione con un piazzamento d’élite. La giovane atleta, che in passato aveva già ottenuto due terzi posti durante i Mondiali Cadetti, ha dovuto affrontare un tabellone estremamente complesso per arrivare alla finale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taekwondo: Sofia Frassica trionfa a Tashkent e conquista l’argento Notizie correlate Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurraL’ultimo tentativo è quello buono per l’Italia, che riesce a sbloccarsi ottenendo la prima (e unica) medaglia in occasione della giornata conclusiva... Taekwondo, Mondiali Junior: 4 azzurri in pedana a TashkentMercoledì 15 aprile 2026, il tappeto del Martial Arts Sports Complex nella Olympic City di Tashkent accoglie la terza giornata dei Campionati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Taekwondo, Sofia Frassica conquista la medaglia d’argento ai Mondiali Junior di Tashkent; Mondiali Taekwondo Junior 2026: Sofia Frassica è argento nei -63 kg a Tashkent; Taekwondo, Mesagne fucina di campioni: quattro atleti della New Marzial volano a Tashkent in azzurro. Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurraL'ultimo tentativo è quello buono per l'Italia, che riesce a sbloccarsi ottenendo la prima (e unica) medaglia in occasione della giornata conclusiva dei ... oasport.it Taekwondo femminile: Frassica argento ai mondiali junior di TashkentSofia Frassica è medaglia d'argento mondiale junior. L'azzurra della categoria -63 kg si prende un risultato prestigioso ai Campionati Junior 2026 di Tashkent, cedendo soltanto in finale alla padrona ... napolimagazine.com FITA - Federazione Italiana Taekwondo. altego_music · MEET ME HALFWAY X I FOLLOW RIVERS (ALTÉGO MIX). “Scusate, non ho tante parole…” A volte il silenzio è il miglior modo per celebrare un’impresa. Sofia Frassica: la forza della calma, il peso di u - facebook.com facebook Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurra - x.com