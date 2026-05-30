Soccorsi gommoni e barchino sbarcano altri 81 migranti a Lampedusa

Due gommoni e un barchino con un totale di 81 migranti sono stati recuperati nel Canale di Sicilia da motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza. Gli stessi mezzi hanno portato a terra i migranti a Lampedusa.

Due gommoni e un barchino, con a bordo complessivamente 81 migranti, sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e guardia di finanza. A comporre i gruppi sbarcati, a molo Favarolo a Lampedusa, 22, 24 e 35 eritrei, somali, sudanesi, ivoriani, nigeriani ed etiopi. I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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