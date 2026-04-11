Nelle ultime ore, Lampedusa ha visto l’arrivo di 149 migranti, dopo una serie di operazioni di soccorso e un intervento delle forze dell’ordine. Le persone sono state trovate in diverse operazioni di salvataggio, mentre le autorità hanno attivato i loro mezzi per gestire la situazione. La notizia riguarda sia i soccorsi in mare che l’intervento delle forze di sicurezza sull’isola.

Lampedusa ha registrato l’arrivo di 149 persone nelle ultime ore, a seguito di una serie di operazioni di soccorso e di un intervento delle forze dell’ordine. Il bilancio complessivo vede coinvolti diversi gruppi di migranti, tra cui un nucleo di 60 individui di nazionalità bengalese, pakistana, somala, marocchina ed eritrea, fermati dai carabinieri lungo la strada di Ponente. Dinamiche dei soccorsi e spostamenti logistici. Le operazioni di salvataggio hanno riguardato due imbarcazioni distinte: un primo natante con a bordo 77 persone e un secondo con 12 passeggeri. I dodici cittadini tunisini presenti sulla seconda imbarcazione hanno riferito di aver lasciato Sfax durante la notte tra giovedì e venerdì su un mezzo di 5 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lampedusa: 149 migranti tra soccorsi e carabinieri, si attiva

Soccorsi e sbarcati a Lampedusa 37 migranti: otto hanno la scabbiaTrentasette migranti, fra cui 11 donne, sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che il gommone sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla...

Migranti soccorsi, 18 morti portati a Lampedusa: anche un bimbo in gravissime condizioniDiciotto corpi senza vita e cinque migranti in gravissime condizioni, tra cui un bambino, sono stati portati a terra al molo Favarolo di Lampedusa.